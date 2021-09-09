Марат Балаев объявил об уходе из ACA

Бывший чемпион ACA в полулегком весе Марат Балаев объявил об уходе из лиги.

«Это было прекрасное время. Этим постом хочу сообщить, что я стал свободным агентом, то есть закрыл все обязательства по контракту перед ACA. Хочу поблагодарить руководство АСВ за предоставленную возможность, желаю лиге АСА дальше развиваться и быть успешными. А я объявляю, что открыт к любым правильным предложениям, готов конкурировать на любом уровне, до декабря я должен оказаться в клетке», — написал у себя в Instagram Балаев.

На счету 45-летнего Балаева 12 побед и 3 поражения в ММА.