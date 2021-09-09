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Марат Балаев объявил об уходе из ACA

13:11

Бывший чемпион ACA в полулегком весе Марат Балаев объявил об уходе из лиги.

«Это было прекрасное время. Этим постом хочу сообщить, что я стал свободным агентом, то есть закрыл все обязательства по контракту перед ACA. Хочу поблагодарить руководство АСВ за предоставленную возможность, желаю лиге АСА дальше развиваться и быть успешными. А я объявляю, что открыт к любым правильным предложениям, готов конкурировать на любом уровне, до декабря я должен оказаться в клетке», — написал у себя в Instagram Балаев.

Публикация от Marat Balaev (@maratmotivator)

На счету 45-летнего Балаева 12 побед и 3 поражения в ММА.

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Иван Торопцев все материалы автора

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