Тейла Сантос: «Не хочу жаловаться на решение судей, я еще подерусь за титул»

Бразильянка Тейла Сантос поделилась впечатлениями от поражения в поединке UFC 275 против Валентины Шевченко.

«Я не могу жаловаться на решение судей, я все еще молода, и это не последний раз, когда вы видите меня сражающейся за пояс. Я ожидала такой бой, я все еще молода и готова к следующему бою. Глаз? Да, я не могла видеть им после столкновения, всякий раз пыталась бить по центру, когда видела Валентину», — сказала Сантос после боя.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46). Таким образом, Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский пояс.