Физиев: «У Конора сейчас такое лицо, словно он пьет очень много алкоголя»

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) дал прогноз на бой Майкла Чендлера (23-8) и экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

«Я видел лицо Макгрегора в UFC Performance Institute, и я думаю, что он слишком много устраивает вечеринок, — сказал Физиев Submission Radio. — У него каждый день вечеринки. У него лицо, словно он пьет очень много алкоголя. Я думаю, что у Чендлера огромный шанс обеспечить себе сладкое будущее.

Как Чендлер может победить? У него хороший тайминг, сила, ему нужно действовать умно, а не как в бою с Гэтжи, когда он выглядел сумасшедшим: опускал руки и шел вперед. Ему не нужно так делать. Если он будет чуточку поумнее, он победит его [Макгрегора]».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.