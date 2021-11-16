Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов отреагировал на слова Рамазана Исмаилова о том, что футболист говорит глупости, вызывая на бой Магомеда Исмаилова.

«Ответ Рамазану Исмаилову. Что значит глупости? Ты за словами за своими следи! Я, кажется, Магомеду сделал предложение выйти на бой. А что касается на 20 процентов, советую вам с братом к соперникам посерьезнее относиться. Пусть звонит, обсудим», — написал Сапогов в Instagram.

В начале ноября Сапогов вызвал на поединок бойца MMA Магомеда Исмаилова.