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Сапогов — брату Исмаилова: «Ты за словами своими следи!»

23:17
Алексей Сапогов. Фото «СЭ»
Алексей Сапогов. Фото «СЭ»
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Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов отреагировал на слова Рамазана Исмаилова о том, что футболист говорит глупости, вызывая на бой Магомеда Исмаилова.

«Ответ Рамазану Исмаилову. Что значит глупости? Ты за словами за своими следи! Я, кажется, Магомеду сделал предложение выйти на бой. А что касается на 20 процентов, советую вам с братом к соперникам посерьезнее относиться. Пусть звонит, обсудим», — написал Сапогов в Instagram.

В начале ноября Сапогов вызвал на поединок бойца MMA Магомеда Исмаилова.

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