Брат Исмаилова отреагировал на слова Сапогова: «Человек говорит глупости»

Старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов отреагировал на слова Алексея Сапогова о вызове на поединок Магомеда.

«А какой смысл выходить футболисту против бойца? Какой бой у них может быть? Если только как шоу. Тогда Магомед будет работать на 20 процентов. Я не знаю, занимался ли Алексей ММА. Это может быть травмоопасно для него, если адекватно оценивать ситуацию. Если Алексей не занимался боевыми искусствами, он подвергает себя опасности. Может, он это в шутку сказал. Я это как шутку воспринимаю. А если серьезно, то понятно любому, что человек говорит глупости. Если он занимался только футболом, не знаю, что он может противопоставить бойцу», — сказал Рамазан Исмаилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов вызвал на поединок бойца MMA Магомеда Исмаилова.