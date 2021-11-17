Саламу Абдурахманов: «Исмаилов переборщил с химией в бою с Минеевым»

Чемпион ACA в среднем весе Саламу Абдурахманов поделился мнением о втором поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Я и до боя говорил ребятам, что все так и закончится — в последних раундах. Исмаилов выдохнется. Что не так он сделал? Наверное, переборщил с химией (смеется). По-моему, это помешало или перетренировался, я не знаю. Он вел бой очень хорошо, но в конце случилось то, что случилось», — сказал Абдурахманов в интервью YouTube-каналу «ММАтика».

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде на турнире AMC Fight Night 104 в Сочи.