Идрисов рассказал подробности инцидента в аэропорту Махачкалы и написал жалобу на адвоката

Друг бойца Bellator Усмана Нурмагомедова — Камал Идрисов — подготовил жалобу на действия адвоката Александра Карабанова и рассказал подробности инцидента у аэропорта Махачкалы 11 ноября. Документ, поступивший в распоряжение «СЭ», написан на имя президента Адвокатской палаты города Москвы Игоря Полякова.

11 ноября автомобиль, в котором находились Нурмагомедов и Идрисов, сбил полицейского на КПП при въезде в махачкалинский аэропорт. Друзья торопились на рейс в Москву. По прибытии в Шереметьево, они были задержаны. Позже стало известно, что за рулем находился Идрисов; 15 ноября он был отправлен под домашний арест на два месяца.

Карабанов прокомментировал ситуацию YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» (видео вышло 12 ноября). Идрисов в жалобе подчеркивает, что Карабанов нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, дав публичный комментарий по обстоятельствам дела, в котором не участвует, распространил сведения, способные «навредить интересам третьих лиц», а также нарушил презумпцию невиновности.

В данной жалобе Идрисов, в частности, высказал свою позицию по поводу того, что случилось на КПП у аэропорта Махачкалы 11 ноября.

«Между тем независимый анализ видеозаписи, содержащейся в социальных сетях, показывает, что управляемое мной транспортное средство, подъехав к посту, останавливается, а не «проносится, снося ограждения и сбивая сотрудника полиции», как представляется обществу (ссылка на слова Карабанова. — Прим. «СЭ»), — отметил Идрисов. — Как видно из записи, движение автомобиля продолжилось после непродолжительного общения с сотрудником полиции в светоотражающем жилете, чей жест рукой в сторону хода движения машин я воспринял как разрешение ехать дальше, в результате чего я начал объезжать стоящий предо мною автомобиль. Также на записи видно, что в этот же момент с левой стороны дороги, со стороны водителя к заграждению подходит другой сотрудник полиции, также одетый в светоотражающую одежду, который на долю секунды отвлекает мое внимание.

В этот же момент, как видно на видеозаписи, вооруженный сотрудник Росгвардии без светоотражающего жилета, стоявший в стороне от дороги, нарушая установленные требования правил дорожного движения и должностных инструкций, резко выбежал на полосу движения транспортных средств, после чего резко прыгнул на правый бок капота, проезжающего фактически мимо него автомобиля и скатился на землю.

Здесь необходимо отметить, что в обязанности данного сотрудника входит лишь обеспечение безопасности деятельности своих коллег, а не транспортный контроль.

Второй сотрудник полиции, одетый в светоотражающую одежду, резко выдвинувшись вслед за автомобилем, тем самым закрыв мне обзор, в результате чего я в зеркале заднего вида своего автомобиля, боковые стекла которого затемнены, не мог полноценно разглядеть какие-либо последствия от небольшого, касательного столкновения сотрудника полиции с автомобилем.

Хочу пояснить, что все мои указанные действия были продиктованы лишь тем, что до вылета рейса, на который я спешил, оставалось менее 45 минут.

Это, конечно же, не оправдывает мои действия, но в то момент, находясь в спешке, не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что я с моим товарищем спокойно поехали в сторону аэропорта, прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта, пытаясь заметать следы. Очевидно, что ни один человек, совершивший преступление, не подумал бы улететь в Москву, проходя паспортный контроль.

При этом,еще до вылета с аэропорта г. Махачкалы, я позвонил знакомым, с просьбой подъехать к указанному посту полиции и извиниться. По моей просьбе, примерно в 13.30, когда мы были уже в воздухе, мои друзья подъехали к данному посту, извинились от моего имени, объяснили мои действия спешкой на рейс и предложили в случае необходимости компенсацию материального и морального вреда. Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил, за то, что подъехали с извинениями и объяснениями, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята, при следующей встрече, должны ему автографы.

Данные обстоятельства легко проверяемы, в том числе видеозаписями с данного поста полиции, что надеюсь следствием будет сделано. Все это детально изложено мною лишь с целью формирования реальной картины произошедшего, а квалификация указанным действиям будет дана уже по результатам проведенного следствия.

При данных обстоятельствах считаем, что совокупный анализ оперативной информации и объективных данных, поступивших в публичную сеть, никоим образом не позволяли квалифицированному юристу однозначно прийти к выводам, публично озвученным адвокатом Карабановым А. Л., так как субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ характеризуется наличием умысла на его совершение, о чем, естественно, Карабанов А. Л. не мог говорить, основываясь лишь на видео из социальных сетей, тем более на которой видно, что я не направлял специально транспортное средство в сторону потерпевшего.

Необоснованные, на мой взгляд действия сотрудника Росгвардии, который, нарушая установленные правила, выбежал на полосу движения транспортных средств без светоотражающей одежды, после чего он ударился о боковую часть транспортного средства, находившегося в движении не по направлению потерпевшего, не позволяли Карабанову А. Л. квалифицировать мои действия как применение насилия в отношении представителя власти!»

Идрисов попросил привлечь адвоката Карабанова к дисциплинарной ответственности, а также «предложить ему совершить действия, направленные на устранение последствий его проступка». Ознакомиться с полной версией жалобы Идрисова можно ниже.

Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.

Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.