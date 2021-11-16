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Идрисов рассказал подробности инцидента в аэропорту Махачкалы и написал жалобу на адвоката

17:30
Камал Идрисов и Усман Нурмагомедов. Фото Instagram Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова. Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова. Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Камал Идрисов и Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Друг бойца Bellator Усмана Нурмагомедова — Камал Идрисов — подготовил жалобу на действия адвоката Александра Карабанова и рассказал подробности инцидента у аэропорта Махачкалы 11 ноября. Документ, поступивший в распоряжение «СЭ», написан на имя президента Адвокатской палаты города Москвы Игоря Полякова.

11 ноября автомобиль, в котором находились Нурмагомедов и Идрисов, сбил полицейского на КПП при въезде в махачкалинский аэропорт. Друзья торопились на рейс в Москву. По прибытии в Шереметьево, они были задержаны. Позже стало известно, что за рулем находился Идрисов; 15 ноября он был отправлен под домашний арест на два месяца.

Карабанов прокомментировал ситуацию YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» (видео вышло 12 ноября). Идрисов в жалобе подчеркивает, что Карабанов нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, дав публичный комментарий по обстоятельствам дела, в котором не участвует, распространил сведения, способные «навредить интересам третьих лиц», а также нарушил презумпцию невиновности.

В данной жалобе Идрисов, в частности, высказал свою позицию по поводу того, что случилось на КПП у аэропорта Махачкалы 11 ноября.

«Между тем независимый анализ видеозаписи, содержащейся в социальных сетях, показывает, что управляемое мной транспортное средство, подъехав к посту, останавливается, а не «проносится, снося ограждения и сбивая сотрудника полиции», как представляется обществу (ссылка на слова Карабанова. — Прим. «СЭ»), — отметил Идрисов. — Как видно из записи, движение автомобиля продолжилось после непродолжительного общения с сотрудником полиции в светоотражающем жилете, чей жест рукой в сторону хода движения машин я воспринял как разрешение ехать дальше, в результате чего я начал объезжать стоящий предо мною автомобиль. Также на записи видно, что в этот же момент с левой стороны дороги, со стороны водителя к заграждению подходит другой сотрудник полиции, также одетый в светоотражающую одежду, который на долю секунды отвлекает мое внимание.

В этот же момент, как видно на видеозаписи, вооруженный сотрудник Росгвардии без светоотражающего жилета, стоявший в стороне от дороги, нарушая установленные требования правил дорожного движения и должностных инструкций, резко выбежал на полосу движения транспортных средств, после чего резко прыгнул на правый бок капота, проезжающего фактически мимо него автомобиля и скатился на землю.

Здесь необходимо отметить, что в обязанности данного сотрудника входит лишь обеспечение безопасности деятельности своих коллег, а не транспортный контроль.

Второй сотрудник полиции, одетый в светоотражающую одежду, резко выдвинувшись вслед за автомобилем, тем самым закрыв мне обзор, в результате чего я в зеркале заднего вида своего автомобиля, боковые стекла которого затемнены, не мог полноценно разглядеть какие-либо последствия от небольшого, касательного столкновения сотрудника полиции с автомобилем.

Хочу пояснить, что все мои указанные действия были продиктованы лишь тем, что до вылета рейса, на который я спешил, оставалось менее 45 минут.

Это, конечно же, не оправдывает мои действия, но в то момент, находясь в спешке, не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что я с моим товарищем спокойно поехали в сторону аэропорта, прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта, пытаясь заметать следы. Очевидно, что ни один человек, совершивший преступление, не подумал бы улететь в Москву, проходя паспортный контроль.

При этом,еще до вылета с аэропорта г. Махачкалы, я позвонил знакомым, с просьбой подъехать к указанному посту полиции и извиниться. По моей просьбе, примерно в 13.30, когда мы были уже в воздухе, мои друзья подъехали к данному посту, извинились от моего имени, объяснили мои действия спешкой на рейс и предложили в случае необходимости компенсацию материального и морального вреда. Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил, за то, что подъехали с извинениями и объяснениями, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята, при следующей встрече, должны ему автографы.

Данные обстоятельства легко проверяемы, в том числе видеозаписями с данного поста полиции, что надеюсь следствием будет сделано. Все это детально изложено мною лишь с целью формирования реальной картины произошедшего, а квалификация указанным действиям будет дана уже по результатам проведенного следствия.

При данных обстоятельствах считаем, что совокупный анализ оперативной информации и объективных данных, поступивших в публичную сеть, никоим образом не позволяли квалифицированному юристу однозначно прийти к выводам, публично озвученным адвокатом Карабановым А. Л., так как субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ характеризуется наличием умысла на его совершение, о чем, естественно, Карабанов А. Л. не мог говорить, основываясь лишь на видео из социальных сетей, тем более на которой видно, что я не направлял специально транспортное средство в сторону потерпевшего.

Необоснованные, на мой взгляд действия сотрудника Росгвардии, который, нарушая установленные правила, выбежал на полосу движения транспортных средств без светоотражающей одежды, после чего он ударился о боковую часть транспортного средства, находившегося в движении не по направлению потерпевшего, не позволяли Карабанову А. Л. квалифицировать мои действия как применение насилия в отношении представителя власти!»

Идрисов попросил привлечь адвоката Карабанова к дисциплинарной ответственности, а также «предложить ему совершить действия, направленные на устранение последствий его проступка». Ознакомиться с полной версией жалобы Идрисова можно ниже.

Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.
Жалоба Камала Идрисова на действия адвоката Александра Карабанова.

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