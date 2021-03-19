Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна. Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка», после того, как исполнитель стал амбассадором банка.

«Я видел только два-три видео по телевизору с Моргеншерном. Из того немногого, что я видел, могу сказать, что он не поет ни о чем значимом — о вечеринках, о том, как круто выглядеть, о деньгах. Неудивительно, что банк выбрал его спонсором. Банки — преступники, которые взимают проценты с людей за кредиты на покупку домов, автомобилей и других предметов первой необходимости. Они берут деньги и не дают никакой работы. Это воровство. Что может быть лучше, чтобы заставить людей забыть о вашей хищнической кредитной практике, чем заставить популярного рэпера представлять вас? Это прекрасно подходит Моргенштерну — он любит деньги и не заботится ни о людях, ни об их проблемах. По иронии судьбы, банк использовал бесстыдного популярного артиста, чтобы отвлечь людей от их действий, но вместо этого он открыл людям глаза»

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Константин Колмаков)