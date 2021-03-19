Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Шлеменко проведет бой во Владивостоке 7 мая

14:54
Теги:

Российский боец Александр Шлеменко сообщил, что проведет поединок на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке.

«Бой 7 мая во Владивостоке на турнире AMC Fight Nights. Соперник будет известен со дня на день. Есть несколько вариантов, просто пока не подписан контракт», — сказал Шлеменко ТАСС.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он также был чемпионом организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10947831

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...