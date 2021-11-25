Российский боец Bare Knuckle по прозвищу Моряк прокомментировал признание кулачных боев видом спорта

Популярный кулачный боец Евгений Курданов по прозвищу Моряк прокомментировал признание кулачных боев отдельным видом спорта.

«Новость нас всех порадовала, потому что у кулачных боев было очень много противников и хейтеров, которые всячески пытались... Все профессиональные спортсмены, которые занимаются, например, профессиональным боксом... Насчет профессиональных боксеров понятно, но многие бойцы ММА говорили, мол: «Это что, спорт?» Да, это спорт. Теперь официально», — сказал Курданов в интервью «СЭ».

«На самом деле я надеюсь, что будут конкретно следить за допингом, а медицинская составляющая будет на хорошем уровне, потому что я лично знаю, когда ты выходишь [на бой], и на самом деле до тебя никому нет дела, — продолжил он. — Ты вроде бы подрался, и ладно ко мне уделяли какое-то отдельное внимание, потому что я, грубо говоря, я с самого начала в этом деле и не был обделен вниманием в боях на голых кулаках, но я видел, как многие ребята стеснялись подойти к медицинским сотрудникам. Все сидят разбитые, без льда и остального. И сами не подходят, и им внимание не уделяют».

«Я надеюсь, что с этим преображением будет уже Федерация кулачных боев, и будут максимально внимательно. То, что у нас есть уже определенные критерии, будут уже к бойцам, спортсменам и организациям. Так что тут только одни плюсы», — подытожил боец.