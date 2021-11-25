Известный певец и шоумен Никита Джигурда в рамках промоушена «Наше Дело» победил журналиста Отара Кушанашвили. Поединок завершился в первом раунде — 60-летний Джигурда нокаутировал 51-летнего соперника в первом раунде.

Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В ходе противостояния Джигурда дважды отправил Кушанашвили в нокдаун. Шоумен одержал вторую победу в лиге.

Предлагаем вашему вниманию видео этого поединка.