Фьюри: «Хочу провести первый межгендерный титульный поединок и еще бой с Усиком за все пояса»

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александром Усиком за объединение поясов.

«Хочу провести первый в истории межгендерный титульный поединок среди тяжей. Вот какое шоу я хочу устроить. Думаю, что моя соперница должна быть высокой и красивой. Саванна Маршал подошла бы (смеется). В тяжелом весе все низкорослые, поэтому мне нужен кто-то рослый, чтобы это хорошо выглядело на телевидении. Она чемпионка мира, я тоже чемпион.

Я бы хотел, чтобы Джошуа дал мне дорогу. Хочу провести следующий бой с Усиком за все пояса, и после этого Энтони сможет провести поединок с победителем нашего боя" — приводит слова Фьюри Boxing Social.

35-летний Александр Усик ранее по очкам победил британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 33-летний Тайсон Фьюри победил нокаутом Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в этой же весовой категории.