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Емельяненко — Харитонову: «Не дурачь народ, Сережа, все все видят и понимают»

Александр Емельяненко высказался о поединке Харитонова со Скоттом
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал слова Сергея Харитонова, который заявил, что его поединок с Маликом Скоттом в рамках «Бойцовского клуба» РЕН-ТВ не был договорным.

«Сережа, тех, кто не стоял в парах, ты можешь облапошить, но нас со Шлеменко не получится, — написал Емельяненко в соцсетях. — Жесткий удар открытой перчаткой через локоть? Кому ты тут горбатого лепишь?

Я не знаю, кроме тебя, ни одного бойца, кто столько раз отказывался от продолжения боя то от тычка в глаз, то от попадания в пах. Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются. Не дурачь народ, Сережа, все все видят и понимают".

Ранее Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» заявил: «Если бы я хотел выиграть явно, если бы договаривался о чем-то, то договаривался бы уже, чтобы победить нокаутом, красиво как-нибудь. Там влепить, чтобы человек, которому заплатили деньги, упал и не встал.

Ребята, вы в парах стояли когда-нибудь? Кто принимал участие в реальном бою, знает, что даже легкий удар бывает ощутимым. Он меня жестко ударил, вот и все".

Харитонов в бою с Маликом побывал в нокдауне, но смог победить раздельным решением судей. Поединок состоялся 19 марта в рамках «Бойцовского клуба» РЕН-ТВ.

Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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