Хабиб заступился за Масвидаля и призвал к бойкоту Ковингтона

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал всех полусредневесов UFC отказываться от боя с Колби Ковингтоном. Это, по мнению россиянина, повлияет на всех тех, кто думает оскорблять чужие семьи.

«Если ты сильнее кого-то внутри восьмиугольника, это не значит, что ты можешь оскорблять его детей, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Как только ты пошел по этому пути, будь готов к последствиям. На тебя напал профессиональный боец такого же размера, как и ты. И после этого ты бежишь жаловаться в полицию?

Считаю, что все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби. Не соглашайтесь драться с ним, пусть сидит без боев. Это, вероятно, существенно повлияет на него и всех бойцов, которые думают, что могут оскорблять чужие семьи. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане".

Ранее Ковингтон говорил о детях Хорхе Масвидаля. После этого Масвидаль напал на Ковингтона у стейк-хауса в Майами и выбил ему зуб. Ковингтон вызвал полицию, и Масвидаля посадили в тюрьму. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.