«Я ему башку снесу». Чимаев оценил свои шансы в бою с Адесаньей

Непобедимый полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) заявил, что бой с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (22-1) — это легкие для него деньги.

«Думаю, что победить Адесанью мне будет легче, чем Камару Усмана, — сказал Чимаев в интервью The MMA Hour. — У него нулевая борьба. В прошлом бою он отдал спину Уиттакеру. При этом Уиттакер даже не борец. Если я заберу спину Адесаньи, братан, я задушу его. Я ему башку снесу. Легкие деньги для меня».

Чимаев подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4) 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).

Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Бернс — 2-ю.