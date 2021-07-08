РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем

РЕН ТВ покажет бой россиянина Мурата Гассиева против немца Майкла Валлиша.

«Я давно ждал известий о подобном бое. Я в хорошей форме. Я бы сказал, я в лучшей форме за последние 6-7 лет. Это будет хороший бой», — заявил Валлиш.

«Майкл Валлиш хороший, крепкий немецкий боксер с хорошим послужным списком. При этом я считаю Мурата фаворитом и считаю, что в День бокса нас он расстраивать не должен», — сказал промоутер Камил Гаджиев.

Поединок за пояс WBA Asia в тяжелом весе состоится 22 июля.