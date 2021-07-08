Александр Емельяненко: «Наконец-то добавил к своим упражнениям тренировки на лапах»
18:42
Российский боец Александр Емельяненко рассказывает в своем Instagram, как проходит его подготовка к бою с Джиганом.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Наконец-то добавил к своим упражнениям тренировки на лапах.
В ближайшие дни выложу несколько постов, в которых подробно расскажу про тренировки и питание!
Джиган, держись на ногах увереннее", — написал Емельяненко.
В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.
На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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