Александр Емельяненко: «Наконец-то добавил к своим упражнениям тренировки на лапах»

Российский боец Александр Емельяненко рассказывает в своем Instagram, как проходит его подготовка к бою с Джиганом.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Наконец-то добавил к своим упражнениям тренировки на лапах.

В ближайшие дни выложу несколько постов, в которых подробно расскажу про тренировки и питание!



Джиган, держись на ногах увереннее", — написал Емельяненко.

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.

На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.