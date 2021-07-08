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Гассиев — о поединке с Валлишем: «Готовлюсь на него, как и на всех своих соперников»

19:59
Мурат Гассиев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Мурат Гассиев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Российский боец Мурат Гассиев высказался о предстоящем бое с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

Поединок состоится 22 июля в Москве.

«Я его не недооцениваю, готовлюсь на него, как и на всех своих соперников, и постараюсь все сделать для победы», — сказал Гассиев.

«Гассиев — это топовый боксер, но возвращаться всегда надо аккуратно, это правильно, что промоутеры Гассиева аккуратно его ведут, это лишний раз доказывает его важность как единицы отечественного бокса», — заявил Николай Валуев.

27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.

Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.

РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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