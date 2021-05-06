Ракич хочет провести претендентский бой против Прохазки

Боец ММА из Австрии Александр Ракич выразил заинтересованность в проведении поединка против Иржи Прохазки. По мнению Ракича, победитель данного противостояния станет заслуженным претендентом на пояс UFC в полутяжелом весе.

«Он отлично выступил. Он нокаутировал Рейеса. Теперь он главный претендент, и наш бой имеет смысл. То, что произошло в субботу, — это лучшее исход, потому что это пробуждает мое внимание и мотивацию. Теперь я мотивирован тренироваться больше и усерднее. Этот бой против Иржи сейчас имеет наибольший смысл, так как Гловер (Тейшейра) будет драться с Яном (Блаховичем) в сентябре. А кому сразиться с Иржи, если не мне?», — сказал Ракич в интервью MMA Junkie.

В минувшие выходные на UFC on ESPN 23 Прохазка наглухо нокаутировал Доминика Рейеса. Теперь чешский боец занимает вторую строчку в рейтинге полутяжей, тогда как Ракич расположился на третьем месте.