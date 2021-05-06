Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон жестко раскритиковал бывшего одноклубника Дастина Порье, обвинив его в мошенничестве.

«Дастин «Сорье» (Порье), он ужасен, он мусор. Я тренировался с этим мешком. О да, и говоря о Дастине, я подумал, что этот бой (против Макгрегора) должен был быть отменен, чувак. Конор Макгрегор призвал Дастина к правде — он использует свою благотворительность, чтобы заработать деньги для себя, это списание налогов», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

«На самом деле его деньги с пожертвований не уходят на нужны конкретных детей. Он знает, что Конор Макгрегор в курсе того, что Дастин «Сорье» в прямом смысле мошенник, — продолжил Ковингтон. — Он мошенническим способом сдирает с людей деньги благодаря так называемой организации The Good Fight Foundation. Этот парень — самый фальшивый человек в мире. Я хотел бы, чтобы люди действительно знали истинное лицо Дастина «Сорье», а не просто верили СМИ».

Ковингтон занимает первую строчку в рейтинге полусредневесов. На его счету 16 побед и 2 поражения. Ожидается, что его следующим оппонентом станет Камару Усман.