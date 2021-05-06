Тренер Магомедшарипова назвал главную причину исключения Забита из рейтинга UFC

Главный тренер зала Dagestan Fighter Мансур Учакаев объяснил, почему его ученика в лице Забита Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC.

«Информация о том, что Забит может завершить карьеру, появилась, скорее всего, на основании того, что его исключили из рейтингов. Исключение из рейтинга — это профилактическая процедура UFC. Грубо говоря, когда кто-то начинает артачиться, даже тот же Джон Джонс, например, то они, как бы грубо это не было сказано, ставят бойцов на место. Типа: «Ты что дергаешься? Знай свое место». Они Забиту предлагали бои на коротком уведомлении — за две недели за пояс подраться. Там другие предложения какие-то — например, с тем же Яиром Родригесом подраться. И Забит принципиально встал на свою позицию, а это им не нравится. Скорее всего, поэтому [его исключили из рейтинга]», — сообщил Учакаев в интервью «СЭ».

На счету 30-летнего Магомедшарипова в ММА 18 побед и 1 поражение. Последний бой он провел в ноябре 2019 года в Москве, где он победил Кэлвина Каттара решением судей.