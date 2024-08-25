Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:10

Раисов: «Не факт, что бойцы UFC смогут конкурировать с бойцами АСА»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец АСА Юсуф Раисов прокомментировал победу Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

«Нормальный был бой, Грозин — молодец, Вартанян тоже хорошо отбился. Хороший был поединок. Многое зависит от настроя на бой: Эдик, наверное, недооценил», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Также он ответил, будет ли Грозин конкурентоспособен в АСА.

«Этот поединок в полусреднем весе был на две весовые выше. Надо сначала показать себя в АСА, чтобы потом говорить о конкуренции. У бойцов АСА очень высокий уровень навыков. Не факт, что бойцы UFC смогут конкурировать с бойцами АСА», — добавил Раисов.

Всего на счету 27-летнего Грозина 21 победа, 4 поражения и одна ничья в ММА. В активе 33-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения.

Источник: Metaratings.ru.
Эдуард Вартанян
Юсуф Раисов
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» — «Краснодар»: гости ведут после первого тайма
«Динамо» — «Краснодар»: Са вывел гостей вперед
«Динамо» — «Краснодар»: Виктор Са открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, 6-й тур: «Динамо» примет «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов» и другие матчи
Дубль Гальдамеса помог «Крыльям Советов» обыграть «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Пари НН»: Ороско забил на 90-й минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сидельников рассказал, что готовится провести поединок по правилам ММА
Новости
RSS RSS
Все новости