Раисов: «Не факт, что бойцы UFC смогут конкурировать с бойцами АСА»

Российский боец АСА Юсуф Раисов прокомментировал победу Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

«Нормальный был бой, Грозин — молодец, Вартанян тоже хорошо отбился. Хороший был поединок. Многое зависит от настроя на бой: Эдик, наверное, недооценил», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Также он ответил, будет ли Грозин конкурентоспособен в АСА.

«Этот поединок в полусреднем весе был на две весовые выше. Надо сначала показать себя в АСА, чтобы потом говорить о конкуренции. У бойцов АСА очень высокий уровень навыков. Не факт, что бойцы UFC смогут конкурировать с бойцами АСА», — добавил Раисов.

Всего на счету 27-летнего Грозина 21 победа, 4 поражения и одна ничья в ММА. В активе 33-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения.