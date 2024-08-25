Сидельников рассказал, что готовится провести поединок по правилам ММА

Многократный чемпион мира по боевому самбо и выступающий в тяжелом весе боец ММА Кирилл Сидельников поделился подробностями своего следующего поединка.

«В ближайшее время будет анонсирован мой следующий бой, так что еще подеремся. Это будет поединок в лиге Ural FC, с которой я связываю свое ближайшее будущее. Поединок пройдет по правилам ММА, а соперник скоро будет известен», — цитирует Сидельникова Vprognoze.ru.

Свой последний бой по правилам ММА спортсмен провел в июле 2022 года на турнире Ural FC 1 в Перми, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над бразильцем Фабио Мальдонадо. Всего на счету 36-летнего Сидельникова 13 побед и 6 поражений в ММА.