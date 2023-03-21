Промоутер Габдуллин: «Емельяненко может быть интересен любой лиге мира»

Промоутер Радмир Габдуллин поделился мнением о будущем Александра Емельяненко.

«Александр очень хороший спортсмен. История его спортивного пути мне хорошо известна. Когда-то я был в одной команде с ним. Он очень талантливый спортсмен. Если он придет в свои пиковые физические кондиции, он будет интересен любой лиге из мира единоборств. Он может и по ММА выступать, и бокс неплохой. Саша — профессиональный спортсмен. Об этом нельзя забывать. Вне зависимости от того, какие там у него жизненные обстоятельства. Я к нему очень уважительно отношусь», — цитирует Габдуллина «КП Спорт».

Ранее боец Вячеслав Дацик рассказал о своем недавнем диалоге с Емельяненко.