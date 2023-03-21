Родригес: «Готов провести третий бой с Гаджи Автоматом, когда он оправится от травмы»

Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал о поединках с Гаджи «Автоматом» Наврузовым и выразил готовность провести с ним третий бой.

«Это была неприятная история с изменениями правил и изменением результата первого боя, — цитирует MMA.Metaratings.ru Родригеса. — Я как профессионал готовился именно к поединку по ММА. Правила поменяли в последний момент, но я все равно победил в этом бою. Неважно, какой вердикт вынесли после боя, потому что мою руку подняли заслуженно в поединке с Гаджи. Конечно, мне очень жаль, что он получил такую тяжелую травму. Я помолился за его здоровье и желаю ему скорейшего выздоровления. Перед вторым поединком я тоже был травмирован, но мы с моей командой решили рискнуть и были вознаграждены. Я думаю, что третий бой в нашем противостоянии возможен, когда Гаджи оправится после травмы».

Родригес в последнем своем поединке одержал победу над Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Россиянин получил тяжелейшую травму руки в первом раунде и не смог продолжить борьбу.