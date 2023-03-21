Дацик: «Когда Емельяненко забухал, я ему позвонил и сказал: «Харэ фигней страдать. Подъезжай в спортзал»

Российский боец Вячеслав Дацик (14-16) рассказал о телефонном разговоре с Александром Емельяненко (28-9).

«Сане нужен постоянный противник, постоянные бои, — сказал Дацик журналистам после пресс-конференции Ural FC. — Когда Санек начинает отдыхать, у него случаются проблемы. Санька когда забухал, я ему звонил: «Саня, давай харэ фигней страдать. Подъезжай в спортзал на тренировку». Санек говорит: «Не, я пока не готов». Как давно это было? Когда он начал куролесить, месяца 1,5 назад. Сейчас он восстанавливается.

Мы нормально общаемся. Мы все вопросы урегулировали красиво и ясно. У нас вся это ерунда, что между нами была, [ушла]. Что он наговорил, что я понаговорил, блин… Мы уже все урегулировали».

Дацик подерется против Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом (45-24) 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.