Грассо о реванше с Шевченко: «Хочу бой в Мексике — это будет шахматная партия»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо прокомментировала потенциальный реванш с Валентиной Шевченко.

«Она [Шевченко] попросила организовать реванш, и я не против подраться с ней еще раз. Она перфекционистка и любит соперничество, как и я. Представьте себе второй бой.

Мне очень интересно, что она будет делать в реванше, какие изменения внесет в план на бой и какие приемы попробует выполнить. Наш поединок будет похож на шахматную партию. Я бы очень хотела, чтобы он состоялся в Мексике», — цитирует мексиканку MMAFighting.

Грассо победила Шевченко (16-3) удушающим приемом в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.