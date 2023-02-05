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Сегодня, 23:03

Уайт забыл имя Махачева, говоря о его защите титула против Волкановски

Руслан Минаев
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт забыл имя чемпиона в легком весе Ислама Махачева, комментируя предстоящую защиту россиянином титула против австралийца Алекса Волкановски.

«Что касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеется). Ну да…

Если, в свою очередь, он [Махачев] сможет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Махачев и обладатель пояса в полулегком весе Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Дана Уайт
Ислам Махачев
UFC
ММА
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