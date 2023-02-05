Дана Уайт назвал дату боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера

Президент UFC Дана Уайт назвал ориентировочную дату боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Уайт добавил, что поединок пройдет в полусреднем весе.

Ранее стало известно, что оба бойца будут тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«План таков, что они будут драться в третьей четверти года. Скорее всего, в сентябре. Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе», — цитирует Уайта The Ringer.

Свой последний бой Макгрегор провел против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом противостоянии ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

Чендлер последний поединок провел против своего соотечественника Дастина Порье в ноябре 2022 года в рамках турнира UFC 281. В этом противостоянии американец потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде. На его счету 23 победы и восемь поражений.