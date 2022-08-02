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Сегодня, 10:53

Бойцу ММА жестко сломали нос ударом колена. Видео

Давид Хачатрян
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На турнире ветерана UFC Юрайи Фейбера (35-11) A1 Combat 4 27-летний американский боец Блейк Перри (1-1) сломал нос в бою с Марселем Маккейном (1-1), когда пропустил в первом раунде неприятный удар коленом во время клинча.

Несмотря на травму, Перри продолжил драться и идти вперед. Перри был готов выйти на второй раунд, но рефери остановил поединок.

Хорошая новость заключается в том, что после турнира врачам удалось выправить нос бойца, а плохая — Перри засчитали техническое поражение.

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