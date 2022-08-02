Экс-чемпион Glory Артем Вахитов может подписать контракт с UFC

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов стал свободным агентом, поэтому теперь обсуждает свой дебют в смешанных единоборствах.

«Артем начал изучать ММА, — сказал менеджер Вахитова Андрей Бусыгин в интервью MMA Fighting. — Почему бы не провести первый бой против ударника, а не борца? Ему нужно почувствовать клетку. Фанатам будет интересно посмотреть за дракой двух ударников. Это действительно красиво и ярко. Люди любят, когда бойцы показывают шоу, бьют руками и ногами.

Мы отправили письма матчмейкерам UFC, написав, что Артем стал свободным агентом. Посмотрим, что они нам ответят. Посмотрим, что нам ответят матчмейкеры ONE Championship. Кроме того, мы можем провести бои в России, выступить по правилам кикбоксинга или ММА. В последние несколько лет мы так же получали хорошие предложения подраться по правилам бокса. Все зависит от того, сколько нам готовы предложить денег».

Ранее руководство Glory заявило, что лига разорвала контракты с российскими бойцами в интересах карьеры и безопасности этих спортсменов.