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Андрей Орловский подерется с ветераном UFC 29 октября

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-20) проведет следующий бой против другого ветерана — 37-летнего бразильца Маркуса Рожериу де Лимы (19-8), который выступает в UFC с 2014 года. Поединок состоится 29 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает информационный портал Tapology.

Орловский идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Джейка Коллье (13-7) раздельным решением судей. Бой состоялся 30 апреля на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Рожериу де Лима прошлый бой проиграл Благому Иванову (19-4) единогласным решением судей. Бой прошел 7 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Андрей Орловский
UFC
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