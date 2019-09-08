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Порье заплакал после боя с Хабибом

00:15
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Американский боец UFC Дастин Порье заплакал во время интервью в октагоне сразу после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин одержал досрочную победу в поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби и стал единственным чемпионом UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях. Бой с Порье закончился в третьем раунде.

После поединка Порье дал интервью, в котором поделился эмоциями от боя и не смог сдержать слез. Для него это поражение стало первым с 2016 года.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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