Нганну будет секундировать Усмана в бою с Масвидалем на UFC 261

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман сообщил о том, что чемпион тяжелого дивизиона Фрэнсис Нганну будет его секундантом в матче-реванше с Хорхе Масвидалем.

«Мой брат Мохаммед [Усман] не сможет секундировать меня. Есть кто-то лучше на замену, чем сам чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нганну? Это очень мотивирует меня, даже когда я просто нахожусь рядом с ним», — сказал Усман в интервью ESPN.

Реванш между Усманом и Масвидалем состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле на турнире UFC 261. В первом бою, который состоялся в июле прошлого года на UFC 251 в Абу-Даби, победу единогласным решением судей одержал Усман.