По итогам UFC 275 бонусы получили 8 бойцов

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC 275. При этом лига выделила непривычно много бонусов по итогам турнира — денежного вознаграждения удостоились восемь бойцов.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Сильвана Гомес Хуарес (11-4), Хайисаер Махешат (9-1), Джек Делла Маддалена (12-2), Джейк Мэттьюс (18-5) и Вейли Жанг (22-3). Денежного приза за «Бой вечера» удостоились Иржи Прохазка (29-3) и Гловер Тейшейра (33-8). В голосовании фанатов 30 тыс. долларов в биткоинах получила Валентина Шевченко (23-3).

UFC 275 состоялся 12-го июня в Калланге, Сингапур.