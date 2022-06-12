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Сегодня, 11:05

По итогам UFC 275 бонусы получили 8 бойцов

Давид Хачатрян
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UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC 275. При этом лига выделила непривычно много бонусов по итогам турнира — денежного вознаграждения удостоились восемь бойцов.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Сильвана Гомес Хуарес (11-4), Хайисаер Махешат (9-1), Джек Делла Маддалена (12-2), Джейк Мэттьюс (18-5) и Вейли Жанг (22-3). Денежного приза за «Бой вечера» удостоились Иржи Прохазка (29-3) и Гловер Тейшейра (33-8). В голосовании фанатов 30 тыс. долларов в биткоинах получила Валентина Шевченко (23-3).

UFC 275 состоялся 12-го июня в Калланге, Сингапур.

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