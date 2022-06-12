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Сегодня, 10:59

Штырков отреагировал на победу Валентины Шевченко против Тайлы Сантос на UFC 275

Виктория Кравченко
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Известный российский боец MMA Иван Штырков отреагировал на победу Валентины Шевченко в со-главном поединке UFC 275 против бразильянки Тайлы Сантос.

«Валентина отработала «на спокойняке». После боя выглядела так, будто не дралась вообще. Пять раундов прошли как тренировочный спарринг. Трудовая победа без каких-либо проблем. Уровень «Пули», конечно, это — пуля (смеется). Хороший бой показала, как всегда — все технично. Вряд ли кто-то сможет составить Валентине конкуренцию в наилегчайшем дивизионе», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летней Шевченко 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере в ММА. Она владеет чемпионским поясом UFC в женском наилегчайшем весе с февраля 2018 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-o-pobede-sevcenko-na-ufc-275-uroven-puli-pulya-40437/
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