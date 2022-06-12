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Сегодня, 11:12

Камару Усман подерется с Леоном Эдвардсом 20 августа

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) в шестой раз будет защищать титул против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Усман и Эдвардс уже дрались. В 2015 году Усман — во втором бою в лиге — победил британского бойца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Эдвардс в последнем бою выиграл у Нейта Диаса (20-13) 13 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Камару Усман
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