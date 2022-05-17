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«Растаскаю Аббасова. Хочу закрыть всем рты». Пираев дал прогноз на бой против чемпиона AMC Fight Nights

Пираев дал прогноз на бой против чемпиона AMC Fight Nights
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Россиянин Мариф Пираев дал прогноз на свой титульный бой против чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«Я не рассчитываю на легкий бой или на какой-то раунд, — сказал Пираев на пресс-конференции. — Буду все пять раундов работать, доминировать. Растаскаю Наримана. Я уверен в себе. Бой покажет. Я не знаю первый ли раунд, пятый или четвертый. Не рассчитываю на легкий бой. Хочу трудовую победу и закрыть всем рты, которые пишут Нариман — другой уровень. Я не отрицаю, что он очень сильный и хороший боец. Но я не считаю себя хуже, чем он. Выйди и одержу победу».

Пираев и Аббасов подерутся на турнире AMC Fight Nights 112, который состоится 10 июня в Москве.

Согласно Sherdog, на счету Пираева 27 побед, 4 поражения и 1 ничья, у Аббасова — 27 побед и 3 поражения.

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