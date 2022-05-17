Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться бой Регбиста и Сульянова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться бой главы лиги кулачных боев Top Dog Данила Алеева по прозвищу Регбист и основателя лиги Hardcore FC Анатолия Сульянова.

«Я летом еще раз напомню, чтобы оба вышли на бой в октябре. Если все в силе, то вперед, — сказал Гаджиев на пресс-конференции. — Толя сказал, что он травмирован и то, что ему нужно подлечиться».

Ранее Гаджиев предложил Сульянову и Регбисту по 10 млн рублей за поединок в его лиге.