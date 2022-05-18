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Сегодня, 01:57

Фергсюон напомнил Хабибу про долг в 200 тысяч

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) напомнил Хабибу Нурмагомедову (29-0) про долг. В октябре 2020 года россиянин удушающим победил Фергюсона.

«Теперь ты работаешь на меня. Кстати, не забыл, что должен мне 200 тысяч долларов? Можешь продолжать убегать», — написал Фергюсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что ему нравится идея принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF).

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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