Фергсюон напомнил Хабибу про долг в 200 тысяч

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) напомнил Хабибу Нурмагомедову (29-0) про долг. В октябре 2020 года россиянин удушающим победил Фергюсона.

«Теперь ты работаешь на меня. Кстати, не забыл, что должен мне 200 тысяч долларов? Можешь продолжать убегать», — написал Фергюсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что ему нравится идея принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF).