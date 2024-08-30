Омаров рассказал о своем максимальном весе в межсезонье

Действующий чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров прокомментировал свой возможный переход в легкий вес.

«В 70 кг я бы мог подняться, но для этого нужно окрепнуть. 66 кг идеально для меня. Мой максимальный вес в межсезонье где-то 82-83 кг», — цитирует Омарова MMA.Metaratings.ru.

8 сентября турнир ACA 179 возглавит финал Гран-при в полулегком весе между Омаровым и претендентом на титул Курбаном Тайгибовым. На счету Омарова 12 побед и ни одного поражения, у Тайгибова — 15 побед и 3 поражения.