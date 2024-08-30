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Сегодня, 15:15

Туменов не уверен, что Махачеву стоит переходить в полусредний вес

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Чемпион лиги ACA в полусреднем весе Альберт Туменов прокомментировал возможный переход Ислама Махачева в полусредний вес.

«Я думаю, что самым удобным будет [Мухаммад] Белал. Хотя я считал, что Эдвардс хорошо защищается от борьбы. Но в крайнем бою я не знаю, что с ним случилось. Мухаммад там бесхитростно проходил в ноги. Может быть, время Эдвардса прошло, он устал, не подготовился должным образом. Колби Ковингтон не смог его побороть, Камару Усман не смог побороть, а Белал там просто проходил в ноги и боролся.

Если такой Эдвардс встретится с Исламом, то Махачев тоже спокойно сможет его забороть. В навыках Ислама сомнений нет, он сильный очень. Просто в полусреднем весе другие габариты. Когда ты переходишь в другой дивизион, ты тратишь чуть больше сил и энергии. Будет ли твоя борьба так же эффективна в полусреднем весе?» - цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

На счету Махачева 26 побед и одно поражение. 1 июня на UFC 302 россиянин одержал победу сабмишном над Дастином Порье в 5-м раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru.
Альберт Туменов
Ислам Махачев
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