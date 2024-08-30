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Сегодня, 20:29

Борисов считает, что драться с Бибулатовым за титул чемпиона АСА придется Витруку

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов считает, что действующему чемпиону Павлу Витруку может понадобиться заменить Мехди Байдулаева в финале Гран-при и встретиться с Магомедом Бибулатовым.

«Расчет на то, чтобы страховать Байдулаева, который не сделает вес. Вряд ли Витрук сможет нокаутировать Бибулатова, Магомед хорошо двигается. Равный бой по очкам отдадут Магомеду. Байдулаева Витрук не пройдет, у него сильная борьба. Если бы он укладывался в вес... Скорее всего, увидим бой Бибулатов — Витрук. И шансы тут 50 на 50», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Байдулаев ни разу не смог уложиться в лимит легчайшего веса (до 61 кг), но при этом вышел в финал Гран-при. Лига заранее предупредила бойца, что не выпустит его на бой с Магомедом Бибулатовым в случае повторного нарушения регламента, а страховать этот поединок вызвался Витрук.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Бибулатов
Мехди Байдулаев
Олег Борисов
Павел Витрук
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