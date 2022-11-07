Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:23

Бо Никал хочет подраться с дагестанскими бойцами: «Покажем им настоящую борьбу»

Новичок UFC Бо Никал хочет подраться с дагестанскими бойцами
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

26-летний американский борец Бо Никал (3-0) заявил, что скоро американские борцы вытеснят дагестанских с вершины рейтингов UFC.

«Эти ребята думают, что знают, как бороться, — сказал Никал в интервью Майклу Биспингу. — Мы покажем им настоящую борьбу. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Эти ребята сейчас на вершине. Я не хочу проявить неуважение, но мы [американские борцы] считаем, что мы лучшие. Мы сделаем все, чтобы это доказать.

Мы, как и те парни, здесь только для того, чтобы побеждать. На самом деле мне нравятся эти ребята, потому что они ведут себя благородно и уважительно. Бросая вызов им, мы бросаем вызов себе. Я очень взволнован».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

UFC
ММА
0
Читайте также
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Ксения Собчак вернулась в Россию
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Поветкина — о бое Бивола с Бетербиевым: «Будет тяжело найти гонорары, которые соответствуют поединку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости