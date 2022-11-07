Бо Никал хочет подраться с дагестанскими бойцами: «Покажем им настоящую борьбу»

26-летний американский борец Бо Никал (3-0) заявил, что скоро американские борцы вытеснят дагестанских с вершины рейтингов UFC.

«Эти ребята думают, что знают, как бороться, — сказал Никал в интервью Майклу Биспингу. — Мы покажем им настоящую борьбу. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Эти ребята сейчас на вершине. Я не хочу проявить неуважение, но мы [американские борцы] считаем, что мы лучшие. Мы сделаем все, чтобы это доказать.

Мы, как и те парни, здесь только для того, чтобы побеждать. На самом деле мне нравятся эти ребята, потому что они ведут себя благородно и уважительно. Бросая вызов им, мы бросаем вызов себе. Я очень взволнован».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.