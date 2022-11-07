Бо Никал: «Чимаев не повалит меня. Он ничего мне не сделает»



26-летний американский борец Бо Никал (3-0) считает, что его бой с Хамзатом Чимаевым (12-0) может стать одним из самых громких в истории UFC.

«Погнали! Я готов встретиться с ним прямо сейчас, — сказал Никал в интервью Майклу Биспингу. — Для меня это хороший бой. Он не повалит меня, он ничего мне не сделает. Я на самом деле хочу с ним подраться. Очевидно, что он выступает по MMA чуть дольше меня, но я думаю, что однажды мы встретимся в октагоне. Если к тому моменту он останется непобежденным, наш бой может стать одним из самых крупных за всю историю UFC.

С самого начала поединка он прет вперед. Но он мне кажется немного эмоциональным. Я не уверен, что во время боя он принимает лучшие решения. Все мы видели, как в бою с Бернсом он просто встал напротив него и начал размениваться ударами».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.