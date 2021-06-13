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Морено — о достижении главной цели: «Я стал первым чемпионом UFC, рожденным в Мексике»

12:28
Брендон Морено. Фото USA Today Sports
Брендон Морено. Фото USA Today Sports

Новоиспеченный чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендон Морено поделился эмоциями после победы в бою с Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 263 и достижения заветной цели.

Брэндон Морено победил Дейвисона Фигейредо.Морено — новый чемпион, Эдвардс еле выжил в бою с Диасом, 10-я победа Адесаньи. Что творилось на UFC 263

«Это была одна из моих главных целей. Очевидно, я очень уважаю Кейна Веласкеса и Генри Сехудо [американцы мексиканского происхождения — Прим. «СЭ"]. Они так много сделали для моей страны. Благодаря Кейну Веласкесу UFC в Мексике стал реален в 2014 году. Это было потрясающе. Это вывело смешанные боевые искусства в Мексике на другой уровень, но я родился в Тихуане. Я там вырос, ходил в школу. Я страдал от плохих возможностей, правительства, понимаете?» — заявил Морено на пресс-конференции после боя.

«Огромные компании не оказывают поддержки спорту, особенно смешанным боевым искусствам, потому что это новый вид спорта для страны. Я знаю, что завоевав этот пояс я переведу спорт на другой уровень, и это заставляет меня чувствовать себя потрясающе», — объяснил Морено.

Морено победил Фигередо удушающим приемом в третьем раунде. Бойцы сразились в со-главном событии турнира UFC 263. Следующим соперником Морено может стать россиянин Аскар Аскаров.

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