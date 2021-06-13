Дана Уайт высказался о дальнейшей судьбе Нейта Диаса в UFC после поражения

Президент UFC Дана Уайт не знает, какое будущее ждет Нейта Диаса в его лиге после очередного поражения.

«Я не знаю, что будет дальше. Нейт — любимец фанатов. Победа, поражение или ничья — люди любят его. Но сейчас ничего не могу сказать насчет его будущего. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

36-летний Диас проиграл Леону Эдвардсу решением судей в пятираундовом бою на турнире UFC 263, который завершился сегодня в США. Всего на его счету 20 побед и 13 поражений.