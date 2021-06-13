Стали известны обладатели бонусов за UFC 263
Журналист ESPN Марк Раймонди сообщил в своем Twitter результаты итоговых подсчетов UFC после UFC 263 в Глендейле. Сообщается, что турнир посетили 17,208 тысячи человек. Выручка с билетов составила 4 281 800 миллионов долларов.
Боем вечера признан поединок Дрю Добера против Брэда Ридделла, в которым Риддел одержал победу единогласным решением судей. Бонус в виде 50 тысяч долларов за лучшее выступление получил новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено, победивший Дейвисона Фигередо удушающим приемом в третьем раунде.
Также бонус получил Пол Крэйг, нокаутировавший Джамала Хилла в первом раунде.
Gate: $ 4,281,800.00 (Gila River Arena Gate Record)— Marc Raimondi (@marc_raimondi) June 13, 2021
Attendance: 17,208
Fight of the Night:
Drew Dober vs. Brad Riddell
Performances of the Night:
Brandon Moreno
Paul Craig#UFC263
UFC 263 прошел сегодня,13 июня. В главном бою Исраэль Адесанья в третий раз защитил титул среднего веса, победив единогласным решением судей Марвина Веттори.
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