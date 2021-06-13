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Стали известны обладатели бонусов за UFC 263

12:31
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Журналист ESPN Марк Раймонди сообщил в своем Twitter результаты итоговых подсчетов UFC после UFC 263 в Глендейле. Сообщается, что турнир посетили 17,208 тысячи человек. Выручка с билетов составила 4 281 800 миллионов долларов.

Боем вечера признан поединок Дрю Добера против Брэда Ридделла, в которым Риддел одержал победу единогласным решением судей. Бонус в виде 50 тысяч долларов за лучшее выступление получил новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено, победивший Дейвисона Фигередо удушающим приемом в третьем раунде.

Также бонус получил Пол Крэйг, нокаутировавший Джамала Хилла в первом раунде.

UFC 263 прошел сегодня,13 июня. В главном бою Исраэль Адесанья в третий раз защитил титул среднего веса, победив единогласным решением судей Марвина Веттори.

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