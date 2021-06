Стали известны обладатели бонусов за UFC 263

Журналист ESPN Марк Раймонди сообщил в своем Twitter результаты итоговых подсчетов UFC после UFC 263 в Глендейле. Сообщается, что турнир посетили 17,208 тысячи человек. Выручка с билетов составила 4 281 800 миллионов долларов.

Боем вечера признан поединок Дрю Добера против Брэда Ридделла, в которым Риддел одержал победу единогласным решением судей. Бонус в виде 50 тысяч долларов за лучшее выступление получил новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено, победивший Дейвисона Фигередо удушающим приемом в третьем раунде.

Также бонус получил Пол Крэйг, нокаутировавший Джамала Хилла в первом раунде.

Gate: $ 4,281,800.00 (Gila River Arena Gate Record)



Attendance: 17,208



Fight of the Night:

Drew Dober vs. Brad Riddell



Performances of the Night:

Brandon Moreno

Paul Craig#UFC263