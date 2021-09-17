Монсон отреагировал на слова Тактарова об отказе от боя с ним

Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он отказался от боя с другим ветераном Олегом Тактаровым.

Ранее Тактаров заявил, что Монсон не хочет с ним драться, потому что «проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко».

«Я буду сражаться на Hardcore на голых кулаках в декабре — это 100%. Соперник будет объявлен в ближайшее время. Я никогда не отказывался от боя с Олегом Тактаровым. Я никогда ни с кем не отказывался драться», — сказал Монсон «СЭ».