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Монсон отреагировал на слова Тактарова об отказе от боя с ним

15:26
Джефф Монсон. Фото Instagram
Джефф Монсон. Фото Instagram
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Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он отказался от боя с другим ветераном Олегом Тактаровым.

Ранее Тактаров заявил, что Монсон не хочет с ним драться, потому что «проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко».

«Я буду сражаться на Hardcore на голых кулаках в декабре — это 100%. Соперник будет объявлен в ближайшее время. Я никогда не отказывался от боя с Олегом Тактаровым. Я никогда ни с кем не отказывался драться», — сказал Монсон «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора

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