Тактаров назвал Емельяненко «мешком» и заявил, что Монсон отказался от боя

Российский ветеран ММА Олег Тактаров в ходе прямого эфира Instagram заявил, что Джефф Монсон отказался от боя с ним, добавив, что американцу легче выйти на бой против «мешка типа Александра Емельяненко».

«Джефф уже сказал, что он не хочет со мной драться, потому что на самом деле гораздо проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко, — сказал Тактаров. — В партер перевел — там бой закончился. Я у него в партере выиграю. Это он может на детишках показывать, а на мне такие вещи не проходят, ведь нужно еще зайти в такую позицию».

«Когда в Саратове на семинар к Монсону пришло шесть человек — это позорище было. Джефф — кладезь знаний, учитесь у него. Он знает очень много, просто я знаю чуть больше. Даже не чуть, а намного больше, потому что я пожил подольше».

Ранее сообщалось, что бой Тактарова против Монсона может состояться под эгидой лиги Hardcore MMA.

Свой последний поединок Тактаров провел против американца Марка Керра в апреле 2008 года. В том бою россиянин победил болевым приемом в первом раунде. Всего на счету 54-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

В своем последнем бою, который состоялся в октябре 2016 года, Монсон победил ринг-анонсера и по совместительству бойца Алекса Кардо сабмишном в первом раунде. Всего у 50-летнего Монсона 59 побед, 26 поражений и 1 ничья.